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Пандемия COVID-19

В Пензенской области до 24 декабря продлили режим повышенной готовности

Кроме того, власти региона решили, что допускать посетителей на катки и игровые площадки можно при условии, что на 10 кв. метрах не будет находиться более одного человека

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в марте в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 24 декабря. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Постановлением губернатора введены ограничения для предпринимателей, которые предоставляют услуги на ледовых катках и игровых площадках. С 9 декабря допускать посетителей можно, исходя из площади помещений, при этом на 10 кв. метров не должно приходиться более одного человека.

Кроме того, в физкультурно-спортивных и образовательных организациях, работающих в сфере спорта, должны быть изменены графики тренировок. Вводится часовой перерыв между занятиями для проведения дезинфекции и проветривания помещений.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа кафе и ресторанов ограничена с 23:00 до 06:00. Продолжает действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области, по данным на 9 декабря, подтверждено 21 798 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 347 человек выздоровели, 264 пациента умерли.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия COVID-19
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