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Министерство юстиции запретит вейпы и кальяны в колониях и СИЗО

В ведомстве отметили, что речь не идет о запрете обычных сигарет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции намерено запретить курение вейпов и кальянов в местах лишения свободы. Такие изменения ведомство планирует внести в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и исправительных учреждений, в том числе воспитательных колоний. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Как пояснили в Минюсте, федеральным законом от 31 июля 2020 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" были введены ограничения на потребление никотинсодержащей продукции (изделий с нагреваемым табаком, растворов, жидкостей или гелей с содержанием жидкого никотина) с целью охраны здоровья граждан.

В связи с этим правила распорядка в местах лишения свободы дополнят запретом на покупку и использование на их территории никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления. В Минюсте отметили, что речь не идет о запрете обычных сигарет.

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