Власти Петербурга рассмотрят вопрос об изменении графика работы кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга рассмотрят вопрос об изменении графика работы заведений общественного питания. Об этом сообщила в среду пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге по итогам встречи представителей отрасли, прокуратуры и органов власти.

"Главный итог встречи - органы государственной власти будут рассматривать предложения бизнеса по мерам поддержки пострадавшим отраслям. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об изменении графика работы предприятий общественного питания. Надеемся, что решение будет принято в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предприниматели и органы власти обсудили экономическое состояние отрасли общественного питания на фоне ограничений, принятых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Рестораторы озвучили меры, направленные на соблюдение стандартов безопасной деятельности в Санкт-Петербурге, а также предложили рассмотреть необходимые, по мнению предпринимательского сообщества, меры поддержки для отрасли.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, в период с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января.