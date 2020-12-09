Вакцинацию педагогов в Петербурге начнут в декабре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса педагогов Санкт-Петербурга планируют начать в декабре, сообщили в оперативном штабе города.

"Вакцинация работников системы образования в Петербурге начнется уже в декабре. Приоритетный доступ к ней получат те, кто наиболее подвержен риску заболеть: педагоги средних и старших школ, профессиональных образовательных учреждений", - говорится в официальном телеграм-канале штаба.

Всего, по последним данным, в город поступило 2 042 дозы вакцины. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года поступит еще несколько тысяч доз. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

В Петербурге организовали два пункта вакцинации, в ближайшее время добавится еще семь. Перед районами поставлена задача создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации.

В Петербурге выявили 159 389 случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 89 890 человек, умерли 6 030. За последние сутки в городе выявили 3 761 случай заражения - максимум за время пандемии.