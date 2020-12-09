В Петербурге госпитализировали максимальное число пациентов с COVID-19 за сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных в стационары Санкт-Петербурга с новой коронавирусной инфекцией за последние сутки достигло максимума за время пандемии - 933 человека. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"На утро у нас было свободно порядка 929 свободных коек, при этом за предыдущие сутки у нас установлен своеобразный антирекорд - 933 госпитализации средней и тяжелой степени пациентов, которые нуждались в госпитализации в стационары, перепрофилированные под ковид", - рассказал он.

Помощь пациентам с коронавирусом в Петербурге оказывают 16 городских стационаров и пять федеральных. Всего развернуто более 11 тыс. коек.

"Тяжелая работа продолжается у нашего медперсонала, который работает в "красных зонах", потому что им предстоит для интенсификации работы коечного фонда определенных людей, которые могут быть выписаны домой по девятым временным рекомендациям [Минздрава РФ], их выписать домой, оформить все документы необходимые для того, чтобы некоторые продолжили, если они еще нуждаются в лечении, [лечиться] амбулаторно, дома. Либо, если не нуждаются, то выписать вообще домой. Это, конечно, большое напряжение для нашего персонала, который ежедневно принимает новых пациентов и выписывает вновь", - отметил зампредседателя комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 159 389 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 89 890 человек, умерли 6 030. За последние сутки в городе выявили 3 761 случай заражения - максимум за время пандемии.