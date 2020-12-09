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В Чувашии направили более 800 млн рублей на выплаты семьям с тремя и более детьми

Размер ежемесячной выплаты в данный момент составляет 9 851 рубль

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 800 млн рублей направили в Чувашии на ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детьми, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе, сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.

"В текущем году объем средств, выделенных на поддержку семей с детьми, в частности на выплату в отношении третьего и последующих детей, в республике составил более 800 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра труда республики Алены Елизаровой.

По данным пресс-службы, размер ежемесячной выплаты составляет 9 851 рубль. В настоящее время в Чувашии проживают более 14 тыс. многодетных семей, в них воспитываются около 25 тыс. детей. Ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил местным властям держать ситуацию с выплатами на контроле и готовить резервные варианты решений, чтобы семьи получали деньги в обозначенные законодательством сроки.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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