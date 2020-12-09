В Италии ребенок переболел COVID-19 еще в конце ноября прошлого года

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Коронавирус нового типа был обнаружен в мазке из носоглотки, взятом в начале декабря 2019 года в Милане у ребенка четырех лет. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на исследование, опубликованное Государственным университетом Милана.

У мальчика появились первые симптомы - кашель и насморк - 21 ноября 2019 года. В конце того же месяца его привезли в отделение скорой помощи, а еще через несколько дней у ребенка появились кожные высыпания, которые врачи связали с корью, по поводу чего было проведено тестирование. Тогда в Италии никто не мог заподозрить вызываемое новым коронавирусом заболевание (COVID-19), о вспышке которого в Ухане власти Китая официально уведомили 31 декабря 2019 года. Маленькому пациенту оставили диагноз корь. Образец теста исследователи позже проанализировали повторно, в результате чего выявили коронавирус, указывает агентство.

Как пояснили авторы исследования, они решили еще раз проанализировать случаи заболевания корью и краснухой в период с сентября 2019 года по февраль 2020-го. Есть предположение, что у детей вирус может вызывать синдром Кавасаки, который выражается в поражении средних и мелких артерий, что проявляется в покраснении кожных покрытий. До сих пор было зарегистрировано несколько случаев этого заболевания у детей младшего возраста, включая новорожденных, перенесших COVID-19. Медики в ряде северных городов Италии во время первой волны пандемии говорили об увеличении числа этих случаев, связывая это с распространением коронавируса. Однако этот синдром настолько редкий, что речь в любом случае шла о нескольких десятках случаев, которые нуждались в более детальном изучении.

Предположение, что коронавирус присутствовал в Италии уже в конце прошлого года, задолго до начала локальной вспышки, возникает не в первый раз. Ранее сообщалось об обнаружении антител к коронавирусу в пробах, взятых еще в сентябре прошлого года у участников исследования, связанного с изучением онкологических заболеваний. Кроме того, коронавирус был в сточных водах Милана в середине декабря 2019 года, как показал последующий анализ проб, взятых в тот период.

Официальной датой начала эпидемии COVID-19 в Италии считается 21 февраля 2020 года, когда был поставлен диагноз так называемому первому пациенту из Кодоньо. Тогда же была зарегистрирована первая смерть человека с коронавирусом. Эпицентром очага стала северная область Ломбардия, наиболее пострадавшая в первую волну заражений. С начала эпидемии в Италии число инфицированных достигло 1,7 млн, из которых более 61 тыс. умерли от последствий коронавирусной инфекции.