Бюст первого командующего ВДВ Василия Глазунова открыли на территории школы в Пензе

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Бюст первого командующего воздушно-десантными войсками страны, дважды Героя Советского Союза Василия Глазунова открыли в День Героев Отечества на территории школы № 78 в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"Не случайно, что бюст было решено установить на территории новой школы, которую мы открыли в этом году. Ее учащиеся и педагоги вышли с ходатайством в Законодательное собрание Пензенской области с инициативой присвоить учебному заведению имя Василия Глазунова", - приводятся в сообщении слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который выступил на церемонии открытия бюста.

Спикер Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что память Глазунова, который родился на территории современного Колышлейского района региона, увековечена в мемориале на его малой родине. Его именем названы улицы в Пензе, Колышлее и селе Чубаровка.

Автором бюста стал скульптор Михаил Сердюков, бюст установлен в рамках проекта "Аллея российской славы", который запущен в 2008 году. За это время в рамках проекта в 12 странах было установлено более 1,5 тыс. памятников и бюстов известных соотечественников.

Василий Глазунов (1895-1967) участвовал в Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войне. С сентября 1941 по июнь 1943 года командовал Воздушно-десантными войсками, с июня 1943 года - командир 4-го гвардейского стрелкового корпуса. С 1946 года - генерал-инспектор ВДВ. Дважды Герой Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина, тремя - Красного знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной звезды.