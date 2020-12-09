Кировские власти с начала пандемии привлекли более тысячи волонтеров к работе в больницах

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области с начала пандемии коронавируса привлекли к работе в поликлиниках более тысячи волонтеров, которые помогают вести записи в картах, измерять температуру посетителям и выполняют другие задачи, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"За последние 10 месяцев более 1 000 волонтеров привлечены в медицинские организации региона, помогая медицинским работникам поликлиник в проведении термометрии, работе с картами и другими задачами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, волонтеры также доставляют продукты и лекарства нуждающимся, работают в кол-центре на базе Медицинского информационно-аналитического центра, где принимают звонки от населения, сами обзванивают амбулаторных пациентов с COVID-19, а с 7 декабря записывают желающих на добровольную вакцинацию от коронавируса.

С 1 декабря в регионе организована работа единого короткого номера телефона справочной службы - 122. Он объединил кол-центры поликлиник и больниц, а также действующие в регионе горячие линии по вопросам новой коронавирусной инфекции. По телефону 122 жители областного центра могут осуществить вызов врача на дом, получить информацию о состоянии здоровья пациентов инфекционных госпиталей. Запись граждан на вакцинацию против коронавируса также ведется по этому номеру, волонтеры опрашивают желающих, определяют принадлежность к прививочному пункту. Всего за два дня на вакцинацию записаны более 630 жителей региона.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 9 декабря в регионе выявлены 247 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, на стационарном лечении находятся 4 118 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 13 856 пациентов. В регионе до 14 января запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей, ограничена работа кафе и ресторанов.