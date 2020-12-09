В Карачаево-Черкесии началась вакцинация от коронавируса

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса началась в Карачаево-Черкесии (КЧР), в регион поступила партия вакцин в количестве 200 штук. На первом этапе планируется привить медицинских работников и педагогов, сообщили журналистам в среду в министерстве здравоохранения КЧР.

"В Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Сегодня в КЧР поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук, до конца года поступят еще. Речь идет о вакцине "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), произведенной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи", - сообщили в министерстве.

Ранее в региональном оперштабе сообщили, что до конца 2020 года в Карачаево-Черкесии планируется привить от коронавируса 403 человека, в первую очередь прививки будут сделаны медработникам и педагогам, а также сотрудникам МВД и МЧС. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, она будет проводиться в два этапа - вторая прививка будет введена с интервалом в три недели после первой. Существуют возрастные ограничения и ограничения для людей с хроническими заболеваниями.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в регионе 7 декабря ввел запрет на корпоративы, новогодние утренники и другие массовые мероприятия, а также на уличную торговлю. В республике продолжает действовать масочный режим и самоизоляция для пожилых жителей. Вузы, колледжи и основная часть школьников региона перешли на дистанционное обучение, а предприятиям рекомендовано перевести до 30% работников на удаленный режим работы.

За последние сутки в республике выявили 97 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 13 081 случай инфицирования, 11 274 жителя выздоровели, 36 человек умерли. В госпиталях республики получают лечение 907 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.