На Кубани в дни новогодних праздников усилят пожарную безопасность в домах

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в дни новогодних праздников усилят пожарную безопасность в регионе в связи с запретом массовых гуляний из-за коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Мы понимаем, что в этом году празднование Нового года переместится в дома и квартиры. Поэтому вопрос пожарной безопасности для нас особенно актуален. Семейный праздник ни в коем случае не должен обернуться трагедией. Все коммунальные и экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Приняли решение в каждом муниципалитете организовать мониторинговые группы, для проверки точек продаж и хранения пиротехники", - сообщил Кондратьев.

Он отметил, что главная задача в этот период - обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе. По прогнозам, основной поток туристов примет Сочи, при этом к наплыву гостей должны быть готовы и другие курортные территории. "Там мы предусмотрим дополнительные медицинские бригады. При этом позаботимся, чтобы без медпомощи не остались и жители нашего края", - заметил глава региона.

Губернатор добавил, что чтобы не допустить массовых гуляний, на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц будут дежурить полицейские. К охране общественного порядка также будут привлечены более 7,5 тыс. казаков.

Ранее сообщалось, что в регионе принято решение не отменять ограничения по работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь - они будут принимать гостей до полуночи. При этом в Краснодарском крае разрешили работу рождественских ярмарок при соблюдении санитарных норм и социальной дистанции, но все массовые гуляния отменены. Новогодние детские представления из-за пандемии пройдут в онлайн-формате.