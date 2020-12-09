Двум улицам Махачкалы присвоили имена Героев Советского Союза

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Имена Героев Советского Союза присвоены двум улицам в поселке Ленинкент города Махачкалы в Дагестане в рамках проекта "Улица Героя". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан в среду.

"С инициативой переименовать улицы в поселке Ленинкент города Махачкалы выступил Общероссийский народный фронт в Дагестане в рамках проекта "Улица Героя". Теперь улица Придорожная 2-я носит имя Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Бовта, а Придорожная 4-я названа в честь другого Героя Советского Союза - Виктора Ивановича Гражданкина", - говорится в сообщении. Торжественная церемония по присвоению улицам новых официальных названий прошла в День Героев Отечества. В ней приняли участие депутаты городского собрания Махачкалы, Дагестанское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", представители общественных и ветеранских организаций.

"На устах у каждого, кто будет проходить по этим улицам, будут жить имена Героев. Мы благодарим всех, кто подключился к этой акции и поддержал ее. Думаю, будем расширять географию проекта и бороться за то, чтобы наши парки, скверы, улицы носили имена наших героев. Сама улица должна соответствовать своему названию и выглядеть подобающе, этот вопрос мы возьмем под свой контроль и будем добиваться, чтобы обе улицы были благоустроены", - цитирует пресс-служба сопредседателя регионального штаба ОНФ в Дагестане Джамбулата Магомедова.

О Героях Советского Союза

Виктор Гражданкин родился в Махачкале. Участник двух войн - Гражданской и Великой Отечественной. Гражданкин участвовал в Прибалтийской стратегической и в Ленинградской оборонительной операциях в составе 22-й армии Северо-Западного фронта. Отличился при обороне рубежа по реке Западная Двина в районе города Дрисса.

В августе 1941 года был назначен командиром формирующегося 3-го гвардейского минометного полка в Апрелевке и в Алабино (Московская область). С начала июня 1944 года и до конца войны командовал 11-й легкой артиллерийской Свирской бригадой 7-й артиллерийской Запорожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва. Отличился в ходе Будапештской наступательной операции, отлично действовала при форсировании реки Дунай с острова Чапей в направлении города Эрчим. За умелое командование бригадой в этих боях, проявленные личное мужество и героизм полковник В. И. Гражданкин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Василий Бовт, уроженец Кизлярского района, участвовал в боях на 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, освобождении Украины, Молдавии, Польши, боях в Германии. К апрелю 1945 года гвардии сержант Василий Бовт командовал пулеметным расчетом 180-го гвардейского стрелкового полка, 60-й гвардейской стрелковой дивизии, 32-го стрелкового корпуса, 5-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта. Особо отличился в апреле-мае 1945 года во время Берлинской операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за "умелое выполнение боевых задач, отвагу и героизм, проявленные в боях за Берлин" гвардии сержант Василий Бовт был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".