Памятник Герою России Роману Соколову открыли в Рязани

ТАСС, 9 декабря. Памятник Герою России Роману Соколову, погибшему в 2000 году в Чечне во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья, открыли в среду в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Это и есть жизнь". Памяти шестой роты псковских десантников

"В Рязани состоялось торжественное открытие памятника Герою России Роману Соколову - выпускнику Рязанского десантного училища, заместителю командира 6-й роты Псковской десантной дивизии, погибшему в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чечне во время операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. <...> Бюст установлен на постаменте при входе в Дубовую Рощу в начале улицы, которая носит имя Романа Соколова", - говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Место установки памятника, по данным пресс-службы, выбирали члены специально созданной рабочей группы, в состав которой вошли родители Соколова, представители администрации школы, где он учился, органов власти, архитекторы и инициативные жители. "Наша святая обязанность - помнить героев и воспитывать подрастающее поколение на их примере", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Рязанской области Анны Росляковой, выступившей на церемонии открытия бюста.

Роман Соколов участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья в Чечне. После гибели командира 6-й роты принял командование на себя, получив тяжелое ранение, продолжал руководить боем. Указом президента от 12 марта 2000 года "за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе", гвардии капитану Соколову посмертно присвоено звание Герой России.