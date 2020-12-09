Финансовой грамотности с помощь онлайн обучились на 12% жителей Кубани больше в 2020 года

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Почти 8 тыс. мероприятий, направленных на финансовое просвещение жителей, провели в Краснодарском крае с начала 2020 года. Из-за пандемии коронавируса более 7,2 тыс. из них прошло в онлайн-формате, причем количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 12%, сообщили ТАСС в региональном министерстве экономики в среду.

"За 11 месяцев 2020 года проведено 679 очных мероприятий и 7 242 онлайн-мероприятия, направленных на финансовое просвещение населения Краснодарского края. Из-за пандемии коронавируса большее количество мероприятий, около 90%, пришлось провести в онлайн-формате", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего участие в обучающих тренингах, конкурсах и семинарах приняли около 230,5 тыс. человек. Причем более 226 тыс. из них - в онлайн-формате, по сравнению с прошлым годом это на 12,7% выше. В то же время, по информации, размещенной на сайте регионального министерства экономики, количество офлайн-мероприятий в этом году снизилось более чем в 3 раза. Так, в 2019 году в регионе было проведено более 3 тыс. открытых уроков, круглых столов, а также конференций и олимпиад по финансовой грамотности для школьников и студентов, рабочих встреч для работающего населения во всех муниципалитетах.

Также в министерстве отметили, что в 2020 году в регионе был проведен второй творческий конкурс по финансовой грамотности "Деньги - не игрушка". В настоящее время комиссией проводится оценка работ и выбираются победители. Кроме того, в регионе завершены обучающие курсы для населения Краснодарского края с ограниченными физическими возможностями, а также для жителей с сезонным графиком работы.

"Проведен первый чемпионат Краснодарского края по финансовой грамотности среди школьников. В чемпионате приняло участие девять команд из трех муниципальных образований края. Данные команды стали победителями муниципальных этапов, которые прошли в феврале - марте 2020 года в очном формате", - добавили в ведомстве.

Кроме того, региональным консультационно-методическим центром было подготовлено 10 финансовых консультантов для консультирования взрослого населения по основным вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности. Всего с начала проекта подготовлено 438 финансовых консультантов.