Эксперты считают, что онлайн в пандемию не заменил традиционные формы культуры

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Цифровизация в пандемию начала менять представления о роли культуры в обществе, но говорить о замещении традиционных форм онлайн-форматами пока рано. К такому выводу пришли участники дискуссии "Глобальные ценности 4.0: культурный "перформанс" в условиях COVID-19", которая состоялась в среду в рамках седьмого конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Говорить о замещении пока рано", - подвел итоги голосования участников дискуссии главный научный сотрудник Института системных проектов МГПУ Михаил Кларин.

При этом, отметил он, количество голосов тех, кто считает онлайн-форматы способными серьезно потеснить традиционную культуру, и несогласных с этим тезисом оказалось равным.

Дефицит общения

Одним из главных последствий ограничений из-за коронавируса стал дефицит живого общения, напомнил директор по стратегическому развитию MY.GAMES Илья Карпинский. По его мнению, частично компенсировать это смогли онлайн-игры.

"Мы видим дефицит живого общения, которое игры пытаются компенсировать. Игры стали не только развлечением, а местом событий, инструментом самовыражения. Проводятся концерты внутри игр на миллионы человек, у нас прошел летом выпускной вечер университета с игровыми персонажами", - рассказал он.

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский отметил уникальность ситуации: люди стали опасаться личных контактов, притом что все последние годы говорилось о необходимости их наращивать. "В повестке главное - самосохранение", - сказал он.

Возвращение зрителей

Пандемия в целом не изменила ценностные ориентиры общества, хотя и выдвинула на первое место эмпатию и сочувствие, считает зампредседателя правления, директор департамента развития коммуникаций "Новатэка" Денис Соловьев. По его мнению, это касается и привычки людей посещать культурные мероприятия вживую.

"Люди очень сильно устали от режима онлайн. Даже сейчас, несмотря на рекордные цифры по заболеваемости, зрители приходят на концерты", - сказал он. Ситуация формирует большой отложенный спрос на офлайн-мероприятия, уверен Соловьев.

В быстром возвращении аудитории уверен и член правления "Сибура" Алексей Козлов, рассказавший о поддержке компанией творческих коллективов в регионе. "У нас есть уверенность в быстром восстановлении, когда мы эту заразу победим. Учреждения культуры прошли фантастический путь трансформации", - пояснил он.

Цифровизация не сможет заменить эффект погружения, личного присутствия, согласился директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев. Однако, считает он, хотя переход культуры в онлайн был вынужденным, многие онлайн-проекты продолжатся и после завершения пандемии.

Как отметил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, ограничения дали и другой эффект: в условиях, когда театральный зал может быть заполнен только на 25%, возросло и качество актерской игры, и степень вовлечения аудитории. "В зале теперь актер, который не может не выходить на сцену, и зритель, который не может не прийти", - отметил он.

Серьезные перемены

После пандемии мир не будет прежним, считает первый заместитель гендиректора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. "Мы быстро наращиваем те компетенции, которых нам не хватало. Сейчас мы понимаем, что главная компетенция в сегодняшнем мире - решение нестандартных задач", - отметила она.

Одним из самых значительных изменений Заславский назвал роль интернета - по его мнению, нынешняя ситуация окончательно закрепила его превращение из личного пространства в публичное. "Каждый из нас изначально обращается ко всем. Это серьезная перемена", - отметил он.