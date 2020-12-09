Кинотеатры Петербурга будут работать в Новый год с заполняемостью до 50 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Кинотеатры Петербурга в период новогодних праздников продолжат работать. Кинопоказы смогут собирать до 50 человек, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

"В период новогодних праздников кинотеатры будут работать. Ограничение по количеству людей в зале составит 50 человек. Вот с такими ограничениями они продолжат свою деятельность", - сказал Пиотровский.

Согласно действующим ограничениям, наполняемость кинотеатров, концертных залов и театров не должна превышать 25% от количества зрительских мест, даже если до 18 ноября они продали больше четверти билетов на мероприятия.

По словам Пиотровского, большинство театров Петербурга продолжили свою работу, исключая театры, чей репертуар рассчитан на детей до 16 лет.