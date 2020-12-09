Рогозин предложил использовать для опреснения воды в Крыму технологии Роскосмоса

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в Роскосмосе, для решения проблем с водой в Крыму.

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии? Оба предприятия - это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" - написал Рогозин в Twitter, комментируя публикацию в соцсетях депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая предложила американскому предпринимателю Маску переехать в Крым и решить в регионе проблему с водой.

Депутат ответила на это, что ей все равно, кто круче - Маск или Рогозин. "Я за то, чтобы у людей была чистая вода и качественные продукты", - подчеркнула она.

Гендиректор Роскосмоса откликнулся на это, пригласив Поклонскую на московские предприятия госкорпорации, на которых имеются апробированные технологии водоочистки и водоприготовления. "Приглашения вам уже отправлены. Приезжайте. Готовы оперативно помочь", - написал он. Она приняла приглашение и выразила надежду, что руководство Крыма тоже проявит заинтересованность в данном вопросе.

В рамках диверсификации Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) занимается разработками, связанными с очисткой питьевой воды, а также очисткой и обессоливанием морской воды (доведением ее до уровня питьевой или технической). По проектам систем Центра им. Келдыша были построены опреснительный завод "Каспий" в Актау, заводы "Автотор" в Калининграде, Московский нефтеперерабатывающий завод. Всего специалисты центра выполнили более 30 проектов по очистке и обессоливанию воды. Сейчас ведутся переговоры о поставке системы очистки воды в Индию.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области.