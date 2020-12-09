Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в ближайшие дни

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода в ближайшие дни придет в регионы Центрального, Приволжского, Южного федеральных округов, а также в Калмыкию. Температура опустится ниже нормы на 9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе, в Тамбовской области в частности, аномально холодная погода. Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря", - сказал он.

По словам Вильфанда, аномальный холод будет наблюдаться в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. Там температура установится ниже нормы на 9 градусов.