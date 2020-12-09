В Крыму летом 2021 года пройдет фестиваль садовой скульптуры из дерева

ПОСЕЛОК ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ /Республика Крым/, 9 декабря. / ТАСС/. Фестиваль садовой культуры, который соберет резчиков по дереву со всей страны, планируется провести в Крыму летом 2021 года. Об этом сообщил журналистам в среду исполнительный директор парка "Вишневый сад "Возрождение" Сергей Блямшин, где пройдет мероприятие.

Ранее этот фестиваль проходил в течение 10 лет на территории Ангарска в Иркутской области. Его организаторами являются создатели иркутского парка деревянных скульптур "Лукоморье".

"Планируется открытие фестиваля садовой скульптуры, приедет 15 команд резчиков со всей страны", - рассказал Блямшин.

В настоящий момент в крымском поселке Голубой Залив создатели иркутского "Лукоморья" уже открыли свой парк - "Вишневый сад "Возрождение". Он насчитывает 50 вырезанных из дерева фигур, или 21 композицию, все они являются иллюстрацией пьес и рассказов писателя Антона Чехова. Кроме того, идет посадка вишневого сада.

Как подчеркнул Блямшин, закрытие фестиваля, который продлится две недели, станет официальным открытием парка, который пока работает в тестовом режиме. "В течение двух недель команды будут [работать] по своим эскизам, тематика - "Мир грез и сновидений", - рассказал он, добавив, что потом эти скульптуры будут размещены в детском парке.

Таким образом, уточнил исполнительный директор, вторая часть создаваемого крымского парка будет посвящена детям. "Идея следующая: родители приезжают с детьми, их берет аниматор и проводит туда, там экскурсии, где будут "Алиса в стране чудес", какие-то современные герои, может быть, мультфильмов, сказок, которые знают маленькие дети. Этот проект рассчитан не на один год, просто каждый год здесь будет проходить фестиваль, и скульптуры, которые будут здесь изготавливаться, пополнят экспозицию", - заключил Блямшин.