Вакцинация от коронавируса начнется в Израиле 27 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что вакцинация от COVID-19 в Израиле начнется 27 декабря, планируется прививать в сутки до 60 тыс. израильских граждан.

"Мы начнем вакцинацию в Израиле 27 декабря. Мы готовимся делать израильским гражданам 60 тыс. прививок в день", - написал Нетаньяху в Twitter. Он охарактеризовал такое развитие событий как "огромное достижение" для еврейского государства.

Ранее в среду Нетаньяху заявил, что намерен первым в Израиле вакцинироваться от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer, после того как тот получит необходимые разрешения, и таким образом послужить примером для граждан страны.

Соответствующее заявление глава кабинета министров сделал в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива в ходе церемонии встречи первой партии вакцины Pfizer. По данным газеты Times of Israel, в Израиль в среду из Брюсселя были доставлены от 3 до 4 тыс. доз вакцины Pfizer, а The Jerusalem Post пишет, что в Бен-Гурион было доставлено около 100 тыс. доз препарата.

13 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о приобретении 8 млн доз ее вакцины, что достаточно для 4 млн человек. В июне 2020 года Израиль заключил контракт на приобретение вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna. 5 ноября газета Haaretz сообщила, что иерусалимский медицинский центр "Хадасса" заказал 1,5 млн доз российской вакцины "Спутник V" и намерен получить разрешение на ее применение в Израиле, а также использовать препарат в своих филиалах за пределами еврейского государства.

1 ноября начались клинические испытания собственной израильской вакцины от коронавируса, которая получила название Brilife. По данным газеты Yedioth Ahronoth, июль 2021 года можно расценивать как самую раннюю "правдоподобную дату начала массового применения" препарата Brilife в еврейском государстве.

Эпидемиологическая ситуация в Израиле

Врачи выявили в Израиле за последние 24 часа 1 719 заразившихся новым коронавирусом, число инфицированных в стране достигло 348 968, сообщило в среду министерство здравоохранения страны. Согласно сводке, в Израиле, население которого составляет 9 млн человек, лечение в настоящий момент проходят 14 905 заразившихся коронавирусом, состояние 310 человек оценивается как тяжелое, 113 нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в стране умерли 2 932 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей).