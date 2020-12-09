Специальные аппараты ИВЛ для детей поступят в больницу в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) закупили первые пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), функционал которых позволяет использовать их для лечения маленьких пациентов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава КБР в среду.

"Минздравом КБР заключен контракт на поставку пяти аппаратов ИВЛ "Savina 300" на сумму 23 млн рублей, которые отличаются по функционалу от обычных аппаратов этой же фирмы специальной возможностью искусственной вентиляции легких у детей - в случаях, когда больной ребенок не может дышать самостоятельно", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили ТАСС, что таких аппаратов в республике ранее не было и все они будут поставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где до сих пор использовались только обычные ИВЛ.

"Средства республике выделены из федерального бюджета. Контракт удалось заключить в короткие сроки, несмотря на колебания цен и дефицит подобных аппаратов на рынке медтехники, связанный с возросшей потребностью. Новые аппараты ИВЛ позволят усовершенствовать реанимационную службу детской больницы", - добавили в Минздраве КБР.