В Ярославской облдуме считают, что учреждение Дня Золотого кольца поможет развитию туризма

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Установление на территории Ярославской области памятной даты - День Золотого кольца России - поможет привлечь внимание к бренду "Золотое кольцо", а также развить инфраструктуру в городах маршрута. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

В Золотое кольцо входят четыре города Ярославской области - Ярославль, Ростов, Углич и Переславль-Залесский.

"Некогда популярный в Советском Союзе туристический бренд "Золотое кольцо" в начале XXI века утратил свою известность. Наша задача - не только его возродить, но и сделать его максимально интересным, содержательным с развитой инфраструктурой и отличными дорогами. Установление памятной даты будет для нас дополнительным стимулом в этой работе", - сказал Капралов.

Депутаты комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи предлагают установить новую памятную дату - День Золотого кольца России - 21 ноября. Праздник поможет развить туристический потенциал региона и всего маршрута, а также будет выполнять образовательную функцию - способствует появлению новых краеведческих программ в школах. Депутаты также считают, что города Золотого кольца необходимо соединить качественными дорогами.

"В рамках празднования Дня Золотого кольца России мы сможем проводить мероприятия с приглашением гостей из других регионов, выделять дополнительные финансовые средства на благоустройство территории, особенно на дороги. Мы общались с коллегами из соседних регионов и пришли к общему мнению, что необходимо соединить все города, входящие в маршрут "Золотое кольцо России", качественными и безопасными дорогами", - сообщила журналистам депутат областной думы Ольга Хитрова.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.