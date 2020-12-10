Эксперты назвали сферы с наибольшим ростом вакансий в России в ноябре

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Наибольший рост вакансий в ноябре 2020 года был в сфере образования и культуры - количество вакансий увеличилось на 37%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показало исследование, общее количество уникальных вакансий на сервисе в ноябре выросло на 19% по отношению к октябрю.

"Рост активности работодателей наблюдается во всех отраслях. Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере образования и культуры - количество вакансий увеличилось на 37%. В сфере IT и интернета стало больше на 34%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в области транспорта (на 24%) и торговли (на 9%)", - свидетельствуют результаты исследования.

Чаще всего на сервисе "Работа.ру" в ноябре в отрасли образования и культуры искали учителей математики и педагогов дополнительного образования. Компании из сферы IT и интернета больше всего нуждались в менеджерах по продажам и работе с клиентами, а также операторов. Среди специалистов в области транспорта спрос был на водителей и комплектовщиков, а в торговле - на продавцов и работников торговых залов.

Активность на рынке труда

Исследование показало, что в ноябре соискательская активность на рынке труда продолжила свое восстановление. После резкого увеличения числа резюме в октябре по отношению к сентябрю на 15%, в ноябре новых резюме было опубликовано еще на 2% больше, чем месяцем ранее.

"Чаще всего жители России искали работу без опыта - количество новых резюме выросло на 6% по отношению к октябрю. Также часто искали работу на менеджерских позициях (+3%), в сфере IT и интернета (+2%) и области торговли (+1%). При этом снизилась активность соискателей в области работы для студентов - на 4%", - подчеркнули авторы исследования.

Кроме того, общее количество откликов (отклики на сайте и звонки) в ноябре выросло на 5%. Рекордсменами по количеству откликов оказались водители, консультанты, продавцы, охранники, операторы, комплектовщики и курьеры.

Активный поиск новой работы в ноябре начали соискатели в возрасте 24-34 лет - 25% новых резюме. На втором месте соискатели 35-44 лет - 24% новых резюме, на третьем месте оказались 18-24-летние соискатели - 22% новых резюме.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в ноябре.