{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Генсек ООН сообщил, что планирует публично вакцинироваться от коронавируса

Антониу Гутерриш призвал всех по мере получения доступа к препаратам вакцинироваться

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует сделать публичную прививку от коронавируса, когда это будет возможно.

На эту тему
Вакцина для Турции, строгий карантин на Украине. Главное о коронавирусе за 9 декабря

"Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей, - сказал он в среду на брифинге. - И я, без всяких сомнений, сделаю это публично".

"Я призываю всех по мере получения доступа к препаратам вакцинироваться, - подчеркнул Гутерриш. - Потому что это не только услуга для нас самих: каждый, кто вакцинируется, оказывает услугу всему сообществу и останавливает распространение вируса". "С моей точки зрения, вакцинация - моральный долг каждого из нас", - заключил он.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
На Ставрополье медики разработали препарат, подавляющий активность коронавируса
Препарат уже протестировали в центре имени Н.Ф. Гамалеи
Читать полностью