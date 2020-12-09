В Якутию придут морозы до минус 50 градусов в конце рабочей недели

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Якутии в конце рабочей недели местами будет опускаться до минус 50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в январе в регионе будет еще холоднее.

"Наконец-то уже можно говорить о настоящих морозах в азиатской части страны. В Якутии практически на всей территории республики температура будет ниже нормы и будет достигать 45-50 градусов", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, такие показатели не являются рекордными, и в январе температура в регионе еще заметно опустится.

По данным Гидрометцентра, в Якутске днем в четверг ожидается до 39 градусов мороза, в пятницу - 42 градуса мороза, в субботу и воскресенье - 44 градуса мороза, в понедельник - минус 41, во вторник - 43 градуса мороза.