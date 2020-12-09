{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутию придут морозы до минус 50 градусов в конце рабочей недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в январе в республике будет еще холоднее

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Температура воздуха в Якутии в конце рабочей недели местами будет опускаться до минус 50 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в январе в регионе будет еще холоднее.

"Наконец-то уже можно говорить о настоящих морозах в азиатской части страны. В Якутии практически на всей территории республики температура будет ниже нормы и будет достигать 45-50 градусов", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, такие показатели не являются рекордными, и в январе температура в регионе еще заметно опустится.

По данным Гидрометцентра, в Якутске днем в четверг ожидается до 39 градусов мороза, в пятницу - 42 градуса мороза, в субботу и воскресенье - 44 градуса мороза, в понедельник - минус 41, во вторник - 43 градуса мороза.

Теги
РоссияЯкутияВильфанд, Роман Менделевич
Пандемия COVID-19
На Ставрополье медики разработали препарат, подавляющий активность коронавируса
Препарат уже протестировали в центре имени Н.Ф. Гамалеи
Читать полностью