Из России в Чехию экстрадировали автоугонщика и мошенницу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Два человека, находившиеся в международном розыске, экстрадированы из России в Чехию. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В международном аэропорту Шереметьево при участии сотрудников МВД России, правоохранительных органов Чешской Республики и ФСИН России состоялась экстрадиция двух фигурантов, находившихся в международном розыске", - сказала она.

Один из переданных Чехии - 31-летний гражданин Казахстана. В 2008 году в Праге он похитил автомобиль и уехал на нем на территорию Украины. Экстрадированная одновременно с ним женщина, по данным МВД РФ, в 2014 году купила в автосалоне в Праге машину в кредит, но не отдала его и скрылась. Также на ее счету мошеннические действия и подозрение в нападении в составе группы лиц на женщину, у которой под угрозой убийства были похищены деньги и ценные вещи, добавила Волк.