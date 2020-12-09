В КЧР отстранили от работы директора школы после информации об избиении ученика

ЧЕРКЕССК, 9 декабря. /ТАСС/. Директора школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесии отстранили от работы на время проверки информации об избиении ребенка, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Министерства образования и науки КЧР.

"После обращения родителя одного из учеников Кызыл-Покунской средней школы с жалобой на директора школы, который, по словам заявителя, применил физическую силу в отношении 12-летнего ученика, проводится служебное расследование. По распоряжению главы администрации Малокарачаевского района №253 от 07 декабря 2020 года директор СОШ №4 аула Кызыл-Покун отстранен от работы на период проведения проверки", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что для проведения служебной проверки в администрации Малокарачаевского района создана специальная комиссия. В среду члены комиссии под председательством прибыли в школу и провели встречу с родительским комитетом и педагогическим коллективом СОШ №4 аула Кызыл-Покун.