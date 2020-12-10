Путин проведет встречу с членами Совета по правам человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, в День прав человека, встретится с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На этих ставших уже традиционными встречах глава государства обычно детально обсуждает вопросы, которые волнуют членов СПЧ. По словам главы совета Валерия Фадеева, на предстоящей встрече планируется обсудить темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. По его данным, это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.

Так, зампредседателя совета Ирина Киркора рассказала ТАСС, что хотела бы рассказать президенту о работе СПЧ в части защиты населения от коронавирусной инфекции, в том числе о проблеме дезинфекции. "Мы все столкнулись с обеззараживанием помещений, улиц, рук непонятно какими средствами, непонятно как разведенными и непонятно как реагирующими на конкретный вирус", - сказала Киркора. Кроме того, она планирует поднять вопрос внебольничных инфекций и строительства новых быстровозводимых корпусов инфекционных больниц, которые могут быть перепрофилированы в любой момент времени. "Очень важно и актуально делать не временные учреждения, а с расчетом на будущие вызовы", - добавила Киркора.

Председатель комиссии совета по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод сообщил, что в своем выступлении планирует затронуть тему совершенствования механизма защиты прав россиян и соотечественников за рубежом. Он напомнил, что в прошлые годы трижды выступал по этой теме, и считает, что Министерство иностранных дел РФ стало больше внимания уделять данной проблематике, усилилось взаимодействия с правозащитниками и юристами. "Но мы видим, что острота этой темы не спадает, регулярно получаем обращения от граждан, попавших в сложные жизненные ситуации за рубежом", - сказал Брод. Он отметил, что в этой связи хотел бы озвучить несколько предложений, в том числе по совершенствованию законодательной базы и более активному включению гражданского общества в защиту прав соотечественников и россиян, которые находятся за пределами РФ.

Брод также рассказал, что другие члены совета готовы обсудить актуальные темы, такие как социальная поддержка граждан в период пандемии, вопросы совершенствования правосудия, экологические темы, защита прав журналистов, вопросы совершенствования законодательства об иностранных агентах, проведение публичных акций. "Как всегда, это будет самый широкий спектр тем, которые волнуют россиян, которыми занимается совет, его профильные комиссии. Я думаю, разговор будет интересный. Всегда по итогам встречи с президентом готовятся специальные поручения для органов власти, и мы всегда надеемся, ставя перед главой государства эти острые темы, что будет найдено их системное решение на законодательном и практическом уровне", - добавил собеседник агентства.

В прошлом году правозащитники обсудили на встрече с президентом вопросы защиты судей и силовиков от запугивания, поговорили о презумпции невиновности, ответственности чиновников за оскорбления граждан. Члены СПЧ также поставили перед главой государства вопросы по резонансным уголовным делам, в частности, обсудили дело участников организации "Новое величие", подняли вопрос о якобы имеющем место "произволе" в отношении организации "За права человека" правозащитника Льва Пономарева.

О СПЧ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - консультативный орган при главе государства. Среди его основных задач - содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека. Решения совета носят рекомендательный характер для федеральных и местных органов государственной власти.

Совет ведет свою историю с 26 сентября 1993 года, когда указом первого президента РФ Бориса Ельцина была образована Комиссия по правам человека при президенте РФ.