В Стокгольме и Осло состоятся церемонии по случаю вручения Нобелевских премий

СТОКГОЛЬМ, 10 декабря. /ТАСС/. Кульминация нобелевской недели - церемонии по случаю вручения премий лауреатам - пройдут в четверг в шведской и норвежской столицах. Мероприятия состоятся в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии стала самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий проходят онлайн.

В этот уникальный год в истории Нобелевской премии все лауреаты уже получили в минувшие несколько дней золотые медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, США и Италии - в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Торжественные презентации записали на видео, они станут частью телевизионных передач, которые будут вести шведский телеканал SWT и норвежский NRK. Церемонии по случаю вручения награды, на которых будет присутствовать лишь небольшая аудитория, будут транслироваться из Золотого зала ратуши Стокгольма и Университета Осло.

Обычно почетные дипломы и золотые медали лауреаты в этот день получают из рук короля Швеции Карла ХVI Густава в Филармонии Стокгольма. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло, в последние 30 лет - в ратуше города.

Всего в нынешнем году премию получили 11 человек и одна организация.

Научные номинации

Нобелевская премия в области физиологии и медицины за 2020 год присуждена двум американским молекулярным биологам - Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, - а также британцу Майклу Хоутону за открытие вируса гепатита C. Олтер и его коллеги стали первым научным коллективом, которому удалось связать ранее необъяснимые случаи развития хронического гепатита с еще не открытым вирусом, а Хоутон и Райс расшифровали геном вируса гепатита C, связали его с другими известными флавивирусами и доказали, что он может заражать клетки печени. Открытие и изучение свойств вируса гепатита С сыграло важную роль в раскрытии природы всех форм вирусного гепатита и проложило дорогу для создания первых лекарств и систем ранней диагностики от этой формы болезни.

В области физики награда присуждена британцу Роджеру Пенроузу, а также немецкому и американскому астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за исследования, связанные с черными дырами. Пенроуз был удостоен премии за разработку теорий, описывающих процесс формирования черной дыры в результате гравитационного коллапса звезд и других массивных объектов. Британский физик и математик первым описал природу и облик "горизонта событий", условной границы черной дыры, внутри которой ее притяжение настолько велико, что ее пределы не могут покинуть даже самые высокоэнергетические частицы света.

Генцель и Гез получили вторую половину премии за очень долгую и сложную серию наблюдений за звездами в ядре галактики, в рамках которых астрономы доказали, что в его центральном регионе размером с Солнечную систему находится невидимый, очень компактный и при этом сверхтяжелый объект, сверхмассивная черная дыра Sgr A*.

Премия по химии 2020 года была присуждена исследователям из Франции и США Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудне. Впервые в истории премию по химии получили две женщины. Как уточняется в решении комитета, премия присуждена "за развитие метода редактирования генома". "Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна открыли один из самых насущных инструментов генной технологии: "генетические ножницы" CRISPR / Cas9. Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Система может быть использована для редактирования генов, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.

Литература, экономика, премия мира

Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк. Награда вручена за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее". "Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия".

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Как заявила председатель комитета Берит Райсс-Андерсен, награда присуждена за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов". Райсс-Андерсен подчеркнула, что предоставление помощи в обеспечении продовольствием "помогает также улучшить перспективы для стабильности и мира".

Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире международная гуманитарная организация по оказанию продовольственной помощи жертвам стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф, вооруженных конфликтов. ВПП ООН была основана в 1961 году в рамках эксперимента по предоставлению продовольственной помощи по линии ООН. ВПП поставляет продовольствие в страны, терпящие бедствие или восстанавливающиеся после него.

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон. Как объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук, премия присуждается за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

"Аукционы есть повсюду, они оказывают влияние на нашу повседневную жизнь. Лауреаты в области экономических наук этого года - Пол Милгром и Роберт Уилсон - усовершенствовали теорию аукционов и изобрели новые форматы аукционов, что принесло пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", - пояснил Нобелевский комитет.

Премия Госбанка с юридической точки зрения Нобелевской не является: она была основана в 1968 году по случаю 300-летия этого финансового учреждения. "Общество семьи Нобелей" (организация, которая представляет интересы потомков Альфреда Нобеля и его братьев) критически относится к тому, что награду экономистам вручают вместе с остальными лауреатами. По мнению организации, необходимо делать различие между этими наградами и яснее маркировать, что экономическая премия не то же самое, что Нобелевская.

Размер премии

С 1901 года лауреатами 603 Нобелевских премий стали 934 человека и 28 организаций. Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году выросла на 1 млн и равна 10 млн крон ($1,18 млн по нынешнему курсу). По словам исполнительного директора Нобелевского фонда Ларса Хайкенстена, "повышение размера денежной суммы важно для укрепления позиций Нобелевской премии по отношению к конкурирующим наградам".

Как уже подсчитали экономисты, лауреаты Нобелевской премии этого года могут рассчитывать на значительно большее денежное вознаграждение. Основных причин, кроме решения Нобелевского фонда об увеличении размера премии более чем на 10%, еще две: укрепившаяся крона и отсутствие расходов при приглашении гостей на торжества.

Ранее было объявлено, что Нобелевский банкет в Стокгольме 10 декабря - важное для многих событие недели Нобелевских торжеств - в этом году не состоится вообще. "Нельзя собрать так много людей в тесноте рядом друг с другом", - пояснил Хайкенстен.

Резкий рост числа случаев заражения коронавирусом зарегистрирован во всех регионах Швеции, в связи с чем местные власти рекомендовали жителям не пользоваться, если это возможно, общественным транспортом, а также избегать без необходимости посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажерных залов. С 24 ноября жители страны не могут собираться группами более 8 человек.