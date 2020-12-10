В Петербурге открывается международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее", участники которого обсудят развитие Арктической зоны России, открывается в четверг в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". В 2020 году из-за пандемии мероприятия форума будут проходить в очном формате с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мер, часть спикеров выступит в дистанционном режиме.

Форум пройдет с 10 по 12 декабря. Его организатором выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации и Госдумы, а также Государственной комиссии по развитию Арктики.

В работе форума примет участие делегация ВМФ РФ, сообщили журналистам в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Как отметили в департаменте, ВМФ активно развивает свою инфраструктуру в Арктике и участвует в решении вопросов арктической стратегии, в последние годы вдвое вырос объем комплексных океанографических исследований Арктики.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

"В общей сложности на полях форума пройдут 28 деловых мероприятий в очно-заочном формате. Дискуссионная повестка отразит цели и основные направления государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, ключевые документы, которые были утверждены в этом году", - сообщили организаторы форума.

В программу форума вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути, фундаментальные арктические исследования, внедрение цифровых технологий при освоении северных территорий, формирование системы поддержки предпринимателей в Арктике и другие темы.

Меры безопасности из-за пандемии

В этом году из-за пандемии на площадках форума будут приняты все необходимые меры безопасности. Для всех участников обязательно измерение температуры, ношение средств индивидуальной защиты, участники старше 65 лет не допускаются на площадки. Программа форума спланирована с учетом дистанционной рассадки и перерывов на дезинфекцию помещений между заседаниями. Заполняемость залов будет не более 25%. Всего на площадке форума одновременно будут находиться около 500 человек.

На площадке форума будет развернута выставка площадью около 2 тыс. кв. метров, на которой арктические регионы и российские компании представят свои достижения, проекты и технологии.