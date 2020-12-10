В Иванове пройдет Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" среди мастеров швейного дела

ИВАНОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в четверг в Иванове, в нем примут участие победители региональных этапов. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

"Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" состоится 10 декабря 2020 года в городе Иваново в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС организаторы конкурса, во время выполнения практического задания профессиональное жюри будет наблюдать за работой участниц по видеосвязи. При этом расходные материалы (ткани, выкройки и т. д.) конкурсантам заранее выслали по почте в запечатанных пакетах. Участники имеют право вскрыть их только после начала практических соревнований. Конкурсные работы - сшитые предметы одежды - участники также запечатают в пакеты во время трансляции и отправят по почте организаторам.

"Выполнение практического задания - пошив женского платья из хлопчатобумажных тканей - позволит оценить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии выполнения работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами труда. Платье должно иметь законченный вид и соответствовать эскизу. На выполнение практического задания конкурсантам предоставляется четыре часа", - сообщили организаторы.

Претендентки на звание лучшей швеи России будут соревноваться также и в теоретической подготовке. "Теоретическая часть конкурса проводится в виде тестирования и включает в себя проверку знаний в области технологии изготовления швейных изделий, материаловедения, конструирования одежды, охраны труда", - сообщает Минтруд РФ.

По предварительной информации, жюри назовет победителей 17 декабря, сообщили ТАСС организаторы конкурса.

Победители конкурса в других номинациях

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" ежегодно проводится Минтрудом РФ совместно с региональными органами власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей с 2012 года. За все время проведения конкурса в нем приняли участие более 15 тыс. представителей разных профессий, 135 человек стали победителями и призерами конкурса, сообщили ТАСС организаторы.

Победители федерального этапа конкурса получают премию в размере 300 тыс. рублей, занявшие второе и третье места награждаются призами в размере 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

В 2020 году соревнования проводятся в пяти номинациях, в четырех из них лучшие уже определены.

В номинации "Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений" победил Денис Шарапов из Томской области, где 25-26 августа и состоялся федеральный этап конкурса. Соревнование проходило в дистанционном формате.

Следующим победителем стал Сергей Ехлаков из Ханты-Мансийского автономного округа в номинации "Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике". Финал состоялся 14-17 сентября в Ессентуках Ставропольского края.

В номинации "Лучший пивовар" выиграл представитель Самарской области Евгений Бран. Федеральный этап конкурса прошел 20-21 сентября в Самаре. Лучшего столяра страны выбирали 28-30 октября в Воронеже, победителем стал Артем Ненашев из Тамбовской области.