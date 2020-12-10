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В Гидрометцентре прогнозируют чередование оттепелей и сильных морозов зимой в России

Зима не ожидается суровой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россию текущей зимой ожидает переменчивая погода - периоды потепления будут сменяться сильными морозами. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешняя зима не ожидается суровой, но все-таки будут чередоваться периоды потепления и похолодания. Будут также и часто оттепели повторяться, и холодная погода тоже", - сказал он.

По словам Вильфанда, текущая зима будет значительно отличаться от прошлой, когда наблюдался устойчивый режим погоды.

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