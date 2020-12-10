В США лишь 47% респондентов заявили, что планируют делать прививку от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Многие американцы не намерены прививаться от нового коронавируса, когда в США будут сертифицированы соответствующие вакцины. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго.

Как отмечают исследователи, 47% респондентов сказали, что планируют сделать соответствующие прививки. 26% заявили, что не собираются проходить вакцинацию. 27% пока еще не приняли окончательного решения.

Участникам исследования был задан вопрос, считают ли они, что вакцину от коронавируса в США проверят достаточно тщательно на эффективность и безопасность. 28% респондентов заявили, что полностью убеждены в этом. 40% сказали, что "в некоторой степени уверены". 32% признались, что сомневаются в этом или совершенно так не считают.

Убежденность в том, что вакцину будут распределять в США справедливо, выразили 20% участников опроса. 41% "в некоторой степени уверены" в этом, а 39% так не считают. Опрос был проведен по телефону с 3 по 7 декабря. В нем приняли участие 1 117 взрослых американцев.

Планируется, что 10 декабря профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США рассмотрит обращение компаний Pfizer и BioNTech по регистрации их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Комитет вынесет рекомендации, которые затем рассмотрит руководство управления. Оно не уточняет, когда именно может принять решение по этой заявке, однако заверяет, что будет действовать "настолько быстро, насколько это возможно".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 288,1 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.