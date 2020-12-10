Эксперт: вакцина AstraZeneca появится в доступе в США не раньше середины 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США дожидается завершения клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, препарат не будет сертифицирован к применению в штатах "до середины 2021 года". Об этом директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил в среду в эфире телекомпании NBC .

"Сейчас слишком преждевременно называть стоимость этой вакцины, которая эффективна, доступна в крупном объеме и легко доставляется", - отметил Хилл, курирующий разработку этого препарата. Эффективность препарата на уровне около 90% была показана лишь в небольшой подгруппе добровольцев проведенного масштабного исследования.

В ноябре были опубликованы предварительные результаты клинических исследований оксфордской вакцины, проведенных с участием 20 тыс. добровольцев из Соединенного Королевства и Бразилии. Они показывают, что средняя эффективность вакцины составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca. Созданием вакцины в США также занимается Merck. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность препарата составляет 95%.