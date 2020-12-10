"Известия": родители в среднем тратят 7,5 тыс. рублей в месяц на допобразование ребенка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские семьи в среднем тратят 7,5 тыс. рублей в месяц на дополнительное образование одного ребенка. За весь образовательный цикл сумма составляет около 1,6 млн рублей, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на исследование НПФ Сбербанка и "Сбербанк страхование жизни".

В зависимости от места проживания и уровня жизни родители тратят от 6,3 тыс. до 20,6 тыс. рублей в месяц. По данным газеты, лидируют московские семьи, которые платят по 13,6 тыс. рублей ежемесячно. В Санкт-Петербурге родители тратят 11,9 тыс. рублей, на третьем месте семьи из Тюмени с ежемесячной оплатой в 8,6 тыс. рублей. В пятерку также вошли родители из Краснодара и Екатеринбурга, траты которых составляют по 8,4 тыс. рублей в месяц.

Весь образовательный цикл, от раннего детства до завершения обучения в вузе, в Москве оценивают в 4,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге - в 4 млн, в Екатеринбурге - в 2,2 млн. Семьи Краснодара и Тюмени считают, что на образование хватит 2,1 млн рублей.

В допобразование детей, по данным опроса, вкладываются 87% семей, 83% россиян считают эти траты наиболее важными и приоритетными. Исследование показало, что активнее в этом вопросе являются респонденты в возрасте от 41 до 50 лет, среди них 93% родителей оплачивают ребенку кружки и секции. Среди опрошенных в возрасте 18-30 лет тратят средства на допобразование детей 79%.

Опрос проведен в октябре 2020 года среди респондентов до 50 лет в 37 городах России с населением больше 500 тыс. человек, сообщают "Известия". В каждом из городов опрошено не менее 300 человек.

В Минпросвещения газете рассказали, что проводится работа над доступностью бесплатного качественного детского дополнительного образования в рамках госпрограмм и профильного нацпроекта. "По результатам ряда родительских опросов качество бесплатного дополнительного образования уже сегодня конкурирует с рынком платных услуг, заметен и рост его популярности", - сообщили изданию в ведомстве.