Опрос: россияне в 2020 году стали тратить больше на свое здоровье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более половины россиян в 2020 году в той или иной степени увеличили расходы на поддержание своего здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования отношения россиян к вопросам своего здоровья, проведенного СК "Росгосстрах жизнь" совместно с медицинской компанией "Инвитро" и имеющиегося в распоряжении ТАСС.

"Каждый третий опрошенный (34,2%) в этом году незначительно увеличил расходы на поддержание своего здоровья, тогда как каждый пятый (18,8%) стал тратить на это гораздо больше, чем годом ранее. Для относительного большинства из них (34% от числа респондентов, в той или иной степени увеличивших расходы, или 18% от общего количества респондентов) ключевым поводом для увеличения трат стало желание бережнее относиться к своему здоровью и уделять больше внимания профилактике", - отмечается в исследовании.

При этом на лекарства и витамины, медицинские осмотры и анализы тратят, как правило, немного, но регулярно. Основная причина - желание активнее заниматься профилактикой.

По словам члена правления СК "Росгосстрах жизнь" Натальи Беловой, повышение интереса к защите своего здоровья на фоне пандемии можно наблюдать на примере спроса на продукты страхования жизни для покрытия возможной потребности в реабилитации после коронавируса и других критических заболеваний.

В рамках исследования компании также выяснили, что большинство респондентов (51%) считают себя в целом здоровыми. Около трети опрошенных (32%) рассказали о наличии у них хронического состояния или заболевания разной степени тяжести. Каждый седьмой (14,4%) периодически испытывает незначительные недомогания.

По сравнению с 2019 годом состояние здоровья половины участников опроса (51%) не изменилось. Здоровье четверти респондентов (24%) в той или иной степени улучшилось. Каждый пятый респондент (19,9%) сообщил о незначительном ухудшении здоровья.

В исследовании приняли участие 1 019 респондентов из всех федеральных округов. Из них 40% мужчин и 60% женщин. 15% респондентов - в возрасте от 18 до 24 лет, 26% - от 25 до 34 лет, 29% - от 35 до 44 лет, 17% - от 45 до 54 лет, 10% - от 55 до 64 лет и 3% - от 65 лет.