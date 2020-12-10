Защита летчика Ярошенко попросит американский суд о сокращении срока наказания

ТАСС, 10 декабря. Защита российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), обратится в суд с просьбой сократить срок заключения. Об этом в четверг рассказал ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

"Мы намерены направить в суд прошение о сокращении срока наказания Ярошенко. Для моего подзащитного сохраняется угроза из-за осложнения ситуации с пандемией коронавируса. В тюрьме Данбери ситуация снова ухудшается. В ближайшее время мы направим прошение и надеемся, что суд его удовлетворит и освободит Константина досрочно", - сообщил собеседник агентства.

Тарасов напомнил, что на прошлой неделе в блоке, где содержится Ярошенко, был введен карантин. Как сообщила ТАСС жена россиянина Виктория Ярошенко, администрация тюрьмы провела массовое тестирование на коронавирус среди заключенных, у семи человек наличие инфекции подтвердилось.

Ярошенко продолжает испытывать проблемы со здоровьем. С момента задержания в Либерии летчик потерял почти все зубы, что вызвало трудности с пищеварением. В сентябре он наконец получил консультацию гастроэнтеролога, который назначил лечение. В феврале россиянин жаловался на проблемы с ногой. Медицинскую помощь в медсанчасти тюрьмы Ярошенко оказали только после вмешательства российских дипломатов.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.