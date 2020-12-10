Концепцию развития детско-юношеского спорта в пандемию представят Путину в марте 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" под председательством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в марте 2021 года представит президенту РФ Владимиру Путину концепцию развития детско-юношеского спорта в условиях пандемии, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"Олег Кожемяко отметил, что все предложения необходимо направить в редакционную группу до 25 декабря. Новая концепция развития детско-юношеского спорта будет представлена губернатором президенту Владимиру Путину на итоговом заседании рабочей группы Госсовета в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам Кожемяко, которого цитирует пресс-служба, в документе должно быть отражено повышение роли в этой работе детских садов, школ, техникумов и вузов. Глава группы отмечает, что там, где работают программы по физическому развитию ребенка, наблюдается меньшая заболеваемость. Это особенно это важно в период пандемии.

"Нужно создавать спортивные секции в каждой школе, проводить районные соревнования. Вовлечением граждан в возрасте от трех до 29 лет в спорт должны заниматься власти всех уровней, в том числе главы муниципальных образований, директора школ, детских садов. Тогда будет результат", - приводит пресс-служба слова Кожемяко.