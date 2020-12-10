В Гидрометцентре сообщили, что в выходные в Москве ожидается небольшой снег

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Характер погоды в столице изменится в выходные дни: пройдет небольшой снег и появится облачность. В начале следующей недели в городе потеплеет, сообщил ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В выходные в Москве снегопадов, конечно, не ожидается, но уже в воскресенье местами небольшой снег будет. Погода будет уже другого типа: давление поменяется, больше облаков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели в городе немного потеплеет. "Будут более мягкие морозы. Ночью будет от 3 до 8 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг и пятницу в Москве днем ожидается 6 - 4 градуса мороза, в субботу - 7 - 5 градусов мороза, в воскресенье - минус 7- минус 2, в понедельник - минус 5 - 0, во вторник - 4 градуса мороза - 1 градус тепла.