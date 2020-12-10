Ледяной дождь в Приморье вызвал перебои с коммуналкой у 1 млн потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Ноябрьский ледяной дождь вызвал нарушения в предоставлении коммунальных услуг для 1 млн потребителей в Приморском крае. Такие цифры приводит Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам межведомственного совещания под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин провел межведомственное совещание, на котором обсуждено состояние законности в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением комплекса опасных метеорологических явлений на территории Приморского края, и принимаемые меры по ликвидации последствий и защите прав граждан. Отмечена неготовность органов власти и местного самоуправления, специализированных организаций к вызовам природных катаклизмов, устранению их последствий. В 73 населенных пунктах вследствие технологических нарушений ограничено предоставление коммунальных услуг более 1 млн потребителей", - говорится в сообщении.

В числе системных недостатков названы отсутствие необходимого резерва материальных ресурсов, ненадлежащее состояние инженерных сетей, неэффективность работы аварийных служб и управляющих компаний. Демешин поручил прокурору края мерами реагирования обеспечить полноту проведения мероприятий по очистке автомобильных дорог, дворовых и общественных территорий от снега и наледи.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, в связи с непринятием мер по очистке автомобильных дорог и придомовых территорий от снега и льда к настоящему моменту прокуроры внесли более 400 представлений, а в отношении 300 лиц возбудили дела об административных правонарушениях.

Правительству Приморского края Демешин рекомендовал принять дополнительные меры по оптимизации электросетевого хозяйства региона, проработать алгоритм оснащения альтернативными источниками краевых учреждений, оказания адресной помощи органам местного самоуправления.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.