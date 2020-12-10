В России сохраняются риски распространения гриппа H5N8 среди птиц

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Риски распространения в России птичьего гриппа H5N8 среди птиц сохраняются, однако этот вирус не опасен для человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В 2020 году в 6 регионах Российской Федерации зарегистрирована циркуляция вируса гриппа птиц субтипа H5N8 среди дикой и домашней птицы. Риск распространения этого вируса среди птиц в Российской Федерации сохраняется", - говорится в сообщении.

Однако в ведомстве отметили, что согласно проведенным исследованиям, циркулирующий среди птиц вирус гриппа субтипа H5N8 не опасен для человека.

Ранее о выявлении вспышки птичьего гриппа заявили власти нескольких европейских стран.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи.