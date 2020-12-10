В аппарате Сахалинской областной думы произошла вспышка коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вспышка коронавируса произошла среди сотрудников аппарата Сахалинской областной думы, заболели семь человек. Об этом в четверг сообщили журналистам в региональном парламенте.

"Семь человек заболели. Будем надеяться, что они скоро поправятся", - сообщили в парламенте.

Уточняется, что сами депутаты здоровы. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области закрыло зал заседаний депутатов.

10 декабря парламентарии должны были рассмотреть в первом чтении проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В связи с необходимостью перехода в зал заседаний правительства Сахалинской области и отсутствия в новом помещении технических средств, депутатам придется голосовать за законопроект поднятием руки.

По данным регионального оперштаба, в настоящее время в Сахалинской области лечение проходят 3 188 пациентов с коронавирусом, 9 484 человека выздоровели и выписались, 10 умерли. Сахалинская область входит число регионов России с самыми низкими показателями по заболеваемости коронавирусом, по этому же показателю среди 11 субъектов ДФО область находится в пятерке лидеров.