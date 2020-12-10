Первый канал покажет фильм "Вакцины против коронавируса"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый канал покажет в четверг вечером документальный фильм "Вакцины против коронавируса. Все, что нужно знать". Разработчики вакцины ответят на вопросы, как будет организована вакцинация, можно ли делать прививку людям, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам.

"Авторы фильма расскажут о том, какие стадии проверки обязательны для любых вакцин, и покажут все этапы испытаний, которые прошли российские вакцины от коронавируса. А добровольцы, принимавшие участие в испытаниях, расскажут о своем самочувствии после вакцинации", - рассказали в пресс-службе.

В фильме принимают участие директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, директор ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории Института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Михайлов.

По словам Гинцбурга, прививаться необходимо в том числе пациентам с хроническими заболеваниями. "Диабет, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеванием почек, в обязательном порядке в первую очередь, пожилым - в первую очередь. Не просто "можно ли", а их нужно вакцинировать в первую очередь... Если они заразятся, они будут представлять категорию тех, у кого может эта инфекция протекать в тяжелой форме и привести к летальному исходу", - сказал Гинцбург.

В России начинается массовая вакцинация от коронавируса COVID-19. В ближайшие дни в стране будет произведено более двух миллионов доз вакцины "Спутник V". Как заявляют разработчики, ее эффективность превышает 95%. Первыми вакцинировать будут работников здравоохранения, образования и социальных работников.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.