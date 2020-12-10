Малооблачная погода, гололедица и до шести градусов мороза ожидаются в Москве 10 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Малооблачная погода, местами гололедица и до минус шести градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов мороза. В ночь на пятницу она может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 763 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус четыре-девять градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов.