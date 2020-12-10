В регионах Дальнего Востока началась вакцинация медработников от коронавируса

ТАСС, 10 декабря. Вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции началась в регионах Дальнего Востока. Как сообщают в правительствах субъектов, первые партии доз вакцины уже распределены по медучреждениям, новые поступления ожидаются в ближайший месяц.

"Партия в 500 доз вакцины "Гам-ковид-вак" от коронавирусной инфекции поступила в Приморье накануне, 9 декабря. Сегодня вакцина будет распределена в пять медучреждений Владивостока, Находки и Уссурийска. Ожидается поступление в край еще 1 100 доз вакцины для работников отдельных профессий из группы высокого риска", - сообщает в четверг пресс-служба Минздрава Приморского края.

Накануне партия в 400 доз вакцины поступила и в Хабаровский край. По данным регионального Минздрава, вакцинация пройдет в четверг, прививки получат в медработники Краевой клинической больницы №1 имени Сергеева. Первая (пробная) партия вакцины от коронавируса поступила в регион еще в октябре, ее получили 42 человека - это медики инфекционного госпиталя ГКБ №10, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, а также работающие в "красной зоне" и врачи скорой помощи.

Первые прививки получили и военнослужащие Восточного военного округа. Как сообщает пресс-служба объединения, первыми в поликлинике военного госпиталя были привиты около 100 медицинских специалистов и командный состав ВВО. Вакцинация проводилась отечественным препаратом "Гам-ковид-вак" ("Спутник-V"). "Вакцинация будет проводиться планово, по мере поступления препарата", - уточняет пресс-служба.

В Магаданской области первая партия вакцины "Спутник V" поступила на склады областного учреждения "Магаданфармация". Отсюда вакцина небольшими партиями передается в Поликлинику №1 для использования. Первыми ее получат медики. "Как только медики будут привиты, начнется вакцинация лиц из других групп риска - педагогов, социальных работников, работников транспорта, ЖКХ, общепита, торговли, силовых структур, а также хронических больных, людей, имеющих онкозаболевания", - сообщает правительство области.