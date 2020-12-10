В России более 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату из маткапитала

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 900 тыс. российских семей с первыми детьми и 230 тыс. семей, где родился второй ребенок, получают выплату из материнского капитала. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина в эфире телеканала "Россия-24".

"На текущий момент у нас свыше 900 тыс. семей с первыми детьми получают выплату в целом по РФ, и 230 тыс. [семей] со вторыми детьми, которые получают эту выплату из средств материнского капитала", - сказала она.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых после 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.