Кожемяко: недофинансирование энергокомпаний привело к кризису после циклона в Приморье

ТАСС, 10 декабря. Системное недофинансирование энергетических компаний Приморья усугубило последствия циклона, обрушившегося на регион в конце ноября. Об этом журналистам сообщил в четверг губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Системное недофинансирование энергетических компаний и, как следствие, отсутствие надежной работы, привело к этим последствиям. Я думаю, что сейчас все выводы будут сделаны", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что около 400 опор сетей электрообеспечения установят на острове Русский для повышения надежности системы энергоснабжения, которая практически пришла в негодность после циклона.

"80% сетей пришла в негодность, сейчас там проделана большая работа, в том числе лесниками. Они прошли 246 гектаров, чтобы обеспечить работу энергетическим компаниям <…> "Оборонэнерго" оставила там группировку порядка 40 человек, около 400 опор они должны ставить, монтировать, повышать надежность энергоснабжения острова Русский", - сказал Кожемяко.

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