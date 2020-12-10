В Иннополисе открылся первый в России институт искусственного интеллекта

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Первый в России Институт искусственного интеллекта открылся на базе Университета Иннополис. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе вуза.

"Новое подразделение российского IT-вуза займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике. Развитие Института искусственного интеллекта предполагает создание международного консорциума, в который войдут крупнейшие российские и иностранные компании", - отметили в университете.

Вуз с 2014 года ведет разработки с использованием технологий искусственного интеллекта для промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики, медицины, лесного и сельского хозяйства. В 2019 году все проекты в области искусственного интеллекта объединили в рамках единого центра. Отныне центр и профильные лаборатории будут вести научно-исследовательскую работу и прикладные разработки в рамках института искусственного интеллекта.

Объединение существующего центра и лабораторий в новый институт искусственного интеллекта инициировал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. На прошедшем 3 декабря наблюдательном совете Университета Иннополис, возглавляемом вице-премьером, он поручил руководству российского IT-вуза развивать образовательные программы по искусственному интеллекту, а масштабную проектную деятельность четко синхронизировать с показателями национальных целей.

Сотрудники нового Института искусственного интеллекта Университета Иннополис работают над сервисами по геомеханическому моделированию и внутритрубной диагностике для ПАО "Газпром", проектами с использованием ИИ для ГК "Росатом" и ПАО "Аэрофлот", алгоритмами для распознавания объектов по данным космо- и аэросъемки для лесного и сельского хозяйства. На базе института создается цифровая платформа автоматической диагностики патологий по медицинским изображениям, а сервисы анализа медицинских изображений уже пилотируются в медицинских организациях Республики Татарстан и Москвы.

Научным руководителем нового института стал профессор, глава Лаборатории машинного обучения и представления данных Университета Иннополис Адил Хан, работающий над алгоритмами для человекоориентированных устройств и систем распознавания изображений. Институт займется созданием и развитием образовательных программ по искусственному интеллекту на базе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Университета Иннополис.

"Мы будем проводить прорывные исследования и искать решения существующих научных проблем, чтобы стать лидирующим центром мирового уровня. Это необходимо для любой научно-исследовательской команды, а особенно для тех, кто работает в такой динамично развивающейся области как искусственный интеллект. Институт продолжит проведение научных исследований в области машинного обучения, используя наработанный опыт", - отметил Хан, слова которого приводит пресс-служба.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. В 2020-2021 учебном году в вузе обучается 804 студента по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры: компьютерные науки, теоретические основы компьютерных наук, управление разработкой ПО, разработка безопасных сетей и систем, управление большими данными, робототехника и компьютерное зрение. Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные места, - 95,7. По данным совместного мониторинга НИУ ВШЭ, Минобрнауки РФ и Яндекса, российский IT-университет вошел в тройку вузов с наивысшим средним баллом ЕГЭ студентов, поступивших на первый курс в 2020 году. В Университете Иннополис открыты 15 научно-исследовательских лабораторий и семь центров разработки.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году. Спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.