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На Камчатке открыли памятник первому корякскому писателю

Открытие приурочили к 90-летию Корякского округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Памятник Кецай Кеккетыну - первому корякскому писателю, партийному работнику и участнику Великой Отечественной войны, открыли в день 90-летия Корякского округа на Камчатке. Об этом сообщается в четверш на сайте краевого правительства.

"Поздравляю всех с открытием памятника нашему замечательному земляку. Пусть этот монумент будет свидетельством любви и уважения к человеку, который любим своим народом и дорог нам всем", - цитирует пресс-служба главу райцентра округа Ольгу Мохиреву.

Кецай Кеккетын много сделал для развития родного языка и письменности. Им написана "Книга для чтения" для национальной школы и переведены на родной язык несколько произведений Пушкина и Чехова. Во время сражения на Курской дуге Кецай был тяжело ранен и умер в госпитале.

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