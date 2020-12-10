Канада одобрила использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады одобрило применение вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

"Минздрав Канады одобрил использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech после тщательного и независимого анализа, - заявили в среду в ведомстве. - Министерство здравоохранения установило, что вакцина соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и качества".

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо позже сообщил, что первая партия вакцины от Pfizer и BioNTech из 30 тыс. доз прибудет в страну 14 декабря, а до 2021 года Канада должна получить не менее 249 тыс. доз этого препарата. Вакцинация начнется сразу после доставки вакцины, она будет бесплатной.

Заместитель главного санитарного врача Канады Ховард Нджу также сообщил, что до марта власти планируют привить 3 млн граждан, а все желающие получат соответствующую прививку до конца 2021 года.

Оттава заключила контракты на поставку вакцины с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.